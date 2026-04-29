Майские длинные выходные в России начнутся с 1 мая

Ближайшие длинные выходные в России начнутся уже на этой неделе. Согласно производственному календарю на 2026 год, жители страны будут отдыхать с 1 по 3 мая: День весны и труда выпадает на пятницу, поэтому выходные продлятся три дня.

Еще одни длинные выходные будут с 9 по 11 мая, в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Следующая сокращенная рабочая неделя будет с 12 по 14 июня, с пятницы по воскресенье, в связи с празднованием Дня России.

В ноябре россиян ждет только один праздничный выходной − 4 ноября, в День народного единства. А 31 декабря начнутся новогодние каникулы.

Ранее россиян предупреждали, что брать отпуск в мае невыгодно. Однако около 10% жителей Югры планируют продлить майские праздники за счет отпуска или отгулов.