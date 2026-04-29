Более 6,4 тысячи единиц продукции изготовили на заводе «Транснефть – Сибирь»

Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь» (дочерняя организация ПАО «Транснефть») с января 2026 года изготовил более 6,4 тыс. единиц продукции. Предприятие выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.

С начала года на объекты трубопроводного транспорта нефти поставлено более 1,5 тыс. единиц, комплектующих к насосным агрегатам, свыше 2,5 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая 58 колодцев для размещения технологического оборудования, а также 797 единиц ремонтных конструкций для устранения дефектов трубопровода.

В рамках опытно-конструкторских работ завода завершена разработка конструкторской документации опытного образца станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 15 куб. м в сутки с использованием мембранного биореактора и подвижного слоя загрузки. Продолжается освоение и изготовление образцов передвижной установки для промывки трубопоршневых поверочных установок и мобильной установки для очистки сточной воды после проведения гидроиспытаний магистрального нефтепровода. Применение данного оборудования направлено на повышение экологической безопасности производственных объектов ПАО «Транснефть».