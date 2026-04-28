В России с 2027 года введут пятилетний ценз на детские пособия для новых граждан

Правительство России изменило условия получения детских пособий для иностранцев, которые стали гражданами РФ. Об этом сообщают «Ведомости». С 1 апреля 2027 года такие получатели смогут претендовать на выплаты только спустя пять лет после получения гражданства и при условии постоянного проживания в стране.

Сейчас пособия назначают беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет при наличии российского гражданства, постоянного проживания в России и нуждаемости в социальной поддержке. Новые правила вводят дополнительное ограничение именно для иностранцев, которые получили гражданство.

При этом изменения не затронут граждан России по рождению, признанных граждан, включая жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, участников программы переселения соотечественников, участников специальной военной операции и членов их семей.

В публикации также приводятся данные миграционной службы МВД РФ по итогам 2025 года. По ним, число иностранных граждан в России сократилось на 8,6% и составило 5,7 млн человек. Количество несовершеннолетних иностранцев уменьшилось на 24,5% — до 591 300, женщин — на 7,6%, до 1,7 млн.

Кроме того, выдача разрешений на временное проживание снизилась на треть, до 31 304, видов на жительство — на 27,3%, до 156 229, а число принятых в гражданство России сократилось на 27,1%, до 152 400.