На Госуслугах появится кнопка жалобы на ошибочное требование отключить VPN

На портале Госуслуг в ближайшее время появится специальная кнопка, с помощью которой пользователи смогут пожаловаться на ошибочное требование отключить VPN, когда он фактически не используется. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Минцифры.

В ведомстве пояснили, что многие российские платформы не открываются при включенном VPN. Такие меры там объяснили защитой персональных данных пользователей. При этом в министерстве признали, что у части граждан могут появляться уведомления с просьбой отключить VPN, даже если сервис обхода блокировок не работает. Кроме того, Минцифры посоветовало в таких случаях обращаться в службу поддержки конкретного сервиса.

В министерстве также заявили, что российские платформы остаются доступными для пользователей за рубежом. Россиянам, которые находятся в других странах и сталкиваются с проблемами подключения, рекомендовали использовать местный мобильный интернет или пробовать подключение через другого оператора связи.

С середины апреля в ряде российских приложений начали появляться предупреждения о включенном VPN. Для стабильной работы сервисов пользователям предлагают отключить такие программы.