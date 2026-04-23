Медсестра из Голышманово доказала: после тяжелых испытаний можно вернуться к любимому делу

Медицинская сестра процедурная Областной больницы №11 из поселка Голышманово Татьяна Жукова заняла третье место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». В этой категории соревновались 14 ветеранов специальной военной операции. Программа включала рассказ о пути возвращения к профессии и демонстрацию «лучшего рабочего дня».

«Для меня участие в конкурсе – это не просто профессиональное признание, это возможность показать, что даже после самых тяжелых испытаний можно вернуться к любимому делу, быть полезной людям и продолжать служить своей профессии. Я горжусь тем, что могу быть медсестрой, и считаю своим долгом помогать тем, кто нуждается в поддержке. Мои руки – это мое призвание, и я счастлива, что они снова нужны здесь, в мирной жизни», – поделилась Татьяна Жукова.

Путь женщины в профессию был непростым. По первому образованию она – учитель начальных классов, 15 лет проработала начальником отдела в Госрезерве. Уже в зрелом возрасте окончила медицинский колледж и выбрала профессию медсестры. В ее трудовой биографии – работа в ковидном моногоспитале, в военном госпитале, а сейчас она трудится в терапевтическом стационаре.

Номинация «Второй старт» была создана для ветеранов специальной военной операции в рамках всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Конкурс является ключевым мероприятием федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». По данным Минтруда России, в 2026 году конкурс проходит по 25 номинациям, в 85 субъектах РФ запланировано проведение более 400 региональных этапов.

Победители и призеры конкурса в каждой номинации получают денежные призы: 1 млн рублей за первое место, 500 тысяч – за второе, 300 тысяч – за третье. Основная цель конкурса – популяризация востребованных рабочих профессий и изменение восприятия их у молодежи через примеры успешных участников.