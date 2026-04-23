В Тюмени, Ишиме и Тобольске голосуют за территории для благоустройства

В Тюменской области стартовало Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Старт ему дал президент России Владимир Путин. Жителям предстоит выбрать, какие именно территории приведут в порядок в 2027 году. Тот проект, который наберет больше всего голосов, включат в план благоустройства.

Всего от региона участвуют пять объектов. По два в Тюмени и Ишиме, один – в Тобольске. Каждый из них уже прошел предварительный отбор жителей на муниципальном уровне. Теперь горожанам предстоит определить, какой из них получат финансирование в первую очередь.

Голосование продлится до 12 июня на сайте za.gorodsreda.ru. Победившие территории благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Тюмени на голосование вынесены площадь Солнца и сквер Сибирских кошек. В Ишиме – дворовые территории в районе домов №11 по улице Корушина и №76-76Б по улице Республики. В Тобольске – набережные рек Курдюмка и Слесарка с прилегающей территорией.