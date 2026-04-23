Эксперты ожидают дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Банк России примет в пятницу, 24 апреля, очередное решение по уровню ключевой ставки. Эксперты уже прогнозируют развитие ситуации, опираясь на предыдущие действия ЦБ и процессы в экономике. Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече с клиентами допустил в 2027 году существенное снижение показателя от сегодняшнего.

«Дальнейшие перспективы снижения ключевой ставки остаются. Мы ожидаем, что она продолжит снижение, так как при всех, даже негативных, ситуациях в экономике, у нас достаточно последовательный курс на снижение инфляции, и основания для Центрального банка к снижению ключевой ставки есть», – отметил глава банка.

Он сообщил, что на конец этого года в банке ожидают снижение ключевой ставки до 12%. А в 2027 году – её падение до однозначной цифры в 8-9%.