QR-коды и биометрия вытесняют карты: через 5 лет их доля может снизиться до 10%

До 10% уже через 5 лет может снизиться доля платежей по банковским картам. Ключевая причина такого процесса — рост популярности альтернативных способов оплаты. С момента внедрения СБП в 2019 году произошло изменение платежных привычек россиян.

«Люди все больше пользуются QR-ами. Это работает и работает быстро. Я думаю, что на горизонте трех-пяти лет доля альтернативных способов платежей будет расти кратно. Не могу сказать, что через пять лет по карточным платежам будет ноль, но я думаю, что цифра будет порядка 10% из 100», – отметила первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Сейчас, по данным кредитного учреждения, 50% платежей проходит по картам, а половина — с использованием альтернативных способов: биометрии, QR-кодов и других. Но по словам Скоробогатовой, для потребителей возникают неудобства, когда торговая точка, например, работает с одной технологией и не принимает другую.

«Национальная система платежных карт как равноудаленный игрок должна в этом году выйти на решение по интероперабельности, чтобы любая платежная технология принималась в любой торговой точке», — сообщила эксперт.