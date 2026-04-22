Российские туристы в Египте смогут платить по QR-коду без комиссии и в рублях

Югорчанам можно не запасаться валютой перед поездкой на египетские курорты. В крупных торговых точках страны стала доступна оплата по QR-коду, рассказали в ВТБ. Достаточно навести камеру через банковское приложение на чеке или терминале

«Египет входит в тройку направлений-лидеров по популярности у туристов, в 2025 году страну посетило более 1,7 млн россиян», — прокомментировал старший вице-президент банка Алексей Охорзин, добавив, что Арабская Республика активно развивает цифровую экономику, поддерживает внедрение QR-платежей и расширение безналичных расчётов.

«Путешественники хотят платить привычным, быстрым и безопасным способом — прямо с телефона, без комиссии и в рублях. Оплата по QR-коду закрывает эту потребность для миллионов людей», — отметил топ-менеджер.

Оплата в египетских магазинах будет проходить в рублях с последующей конвертацией, покупки ограничены лимитом одной операции в 25 тыс. рублей.