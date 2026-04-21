Спрос на экспресс-гарантии у предпринимателей вырос на 80%

Аналитики зафиксировали существенное увеличение спроса предпринимателей на экспресс-гарантии. Количество их оформлений выросло на 80%, а общий объем — на 33%.

Ключевыми факторами стали активное участие среднего и малого бизнеса в госзаказе, цифровизация услуг и стремление предпринимателей оптимизировать издержки, отмечают в ВТБ. С учетом высокой востребованности, банки запустили оформление экспресс-гарантий в мобильном приложении. Переход на полностью цифровой формат работы сегодня является одной из главных тенденций в сфере предпринимательства.

«Экспресс-гарантии позволяют предпринимателям не отвлекать собственные средства на обеспечение контрактов, а вместо этого оперативно получать авансы и исполнять обязательства без кредитов. В условиях роста издержек это сохраняет ликвидность и дает преимущество в тендерах, где скорость решает все», — пояснил член правления банка Руслан Еременко.