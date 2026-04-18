Обязательный второй иностранный не поддержали большинство участников опроса СИА-ПРЕСС

Большинство читателей СИА-ПРЕСС не поддержали идею обязательного изучения второго иностранного языка в школе. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что он якобы станет обязательным предметом. Однако Минпросвещения опровергло эту информацию.

Согласно результатам опроса, 57,6% участников ответили, что второй иностранный язык не должен быть обязательным. Поддержали такую инициативу 31,1% респондентов. Еще 11,4% затруднились с ответом.

Всего в голосовании приняли участие 132 человека.

Кстати, ранее Минпросвещения России утвердило ориентировочные временные нормативы на выполнение домашних заданий для школьников. Для каждого класса определены свои рекомендации по объему времени на домашнюю работу.

Так, для первоклассников выполнение заданий не должно занимать больше одного часа. Ученикам 2-3-х классов рекомендуется тратить на это до полутора часов, школьникам 4-5-х классов – до двух часов. Для учащихся 6-8-х классов ориентир составляет до 2,5 часа, а для школьников 9-11-х классов – до 3,5 часа.

