Порядка двух тысяч тюменцев получили предложения о работе на ярмарке

В Тюменской области завершился региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие прошло на 22 площадках во всех муниципалитетах региона, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Участие в масштабном мероприятии приняли порядка 400 работодателей, которые представили более 7,5 тысячи вакансий. По предварительным итогам, ярмарку посетили свыше восьми тысяч соискателей, порядка двух тысяч человек получили предложения о работе.

Программа включала не только встречи с работодателями, но и мастер-классы, тренинги и консультации по вопросам карьеры, открытия своего бизнеса и профессионального обучения. Посетители смогли пройти экспресс-собеседования у топовых работодателей, узнать о программах переподготовки и познакомиться с актуальными вакансиями в регионе.

В 2025 году по итогам аналогичной ярмарки трудоустройства более трех тысяч жителей Тюменской области нашли работу. Мероприятие проводилось в рамках национального проекта «Кадры».