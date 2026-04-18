Акция «Бессмертный полк» в Тюменской области состоится

В Тюменской области утвердили план праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием 9 мая станет торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона «Салют, Победа!». Бессмертный полк, как и прежде, пройдет в привычном формате, а вечером тюменцев ждет праздничный салют. Об этом на личной странице в социальной сети сообщил губернатор региона Александр Моор.

Традиционные выплаты к 9 Мая получат 30 тысяч пожилых жителей региона. 1800 ветеранов Великой Отечественной войны – им вручат именные поздравительные открытки и подарочные наборы. Их уже доставили во все муниципалитеты области, а также на подшефные территории – в Краснодон Луганской Народной Республики и Черноморский район Крыма.

«Также поручил главам муниципалитетов проверить состояние всех воинских захоронений, мемориальных комплексов, одиночных захоронений участников Великой Отечественной войны. Если требуется, привести в порядок. Важно привлечь к этой работе волонтёров, общественников и молодёжь», – добавил глава региона.

В праздничные дни меры безопасности будут усилены. Полиция, Росгвардия и подразделения МЧС России перейдут на усиленный режим службы.