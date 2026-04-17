Эксперты запускают комплекс мер по исключению конфликтов между человеком и медведем

В апреле программа «Земля медведя» стартует в Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях для последующего масштабирования на другие регионы России. Об этом в рамках XVII Международного форума «Экология» рассказал директор Фонда защитников природы и советник президента – председателя правления ВТБ Пётр Шпиленок.

Ежегодно происходят сотни инцидентов: дикие животные выходят к населенным пунктам и палаткам туристов, нападают на людей. В 2024 году на Камчатке зафиксировано свыше 600 случаев, при этом отстреляны были 428 потенциально опасных бурых медведей.

«Многие научные исследования и мировой опыт доказывают, что добрососедство людей и медведей возможно. Но почти полностью оно зависит от человека», – отметил топ-менеджер банка.

Происшествия случаются из-за незнания особенностей поведения животных и нарушения правил обращения с пищевыми отходами. В рамках программы на заповедных территориях установят информационные щиты с правилами, печатные материалы туристы получат в аэропортах, на вокзалах, в гостиницах. Специальный комплекс мер будет разработан для сотрудников промышленных предприятий.