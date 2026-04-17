Минпросвещения России утвердило рекомендации по времени на домашние задания для школьников

Минпросвещения России утвердило ориентировочные временные нормативы на выполнение домашних заданий для школьников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью главы ведомства Сергея Кравцова.

Для каждого класса определены свои рекомендации по объему времени на домашнюю работу. Так, для первоклассников выполнение заданий не должно занимать больше одного часа. Ученикам 2-3-х классов рекомендуется тратить на это до полутора часов, школьникам 4-5-х классов — до двух часов.

Для учащихся 6-8-х классов ориентир составляет до 2,5 часа, а для школьников 9-11-х классов — до 3,5 часа.

Сергей Кравцов подчеркнул, что речь идет не о жестких правилах, а именно о рекомендациях. По его словам, эти ориентиры согласованы с Роспотребнадзором и нужны для более сбалансированной учебной нагрузки.

«Понятно, что это некие рекомендации, ориентиры и для учителей, и отчасти родителей», — отметил он.