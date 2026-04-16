Отбор в юношеский оркестр под руководством Башмета пройдет в 26 городах России

Национальный отбор в юношеский оркестр под руководством Юрия Башмета пройдет в этом году в 26 городах. Прослушивания уже состоялись во Владивостоке и Хабаровске. Заявиться, отправив анкету на официальном сайте, могут и югорские музыканты в ближайших городах, где пройдет конкурс. Это Тюмень, там встреча запланирована на 18 апреля, а 26 апреля отбор ждет Екатеринбург.

По итогам молодые музыканты получат возможность заявить о себе на всю страну и войти в состав оркестра сезонов 2026-2028 годов. Конкурс поддерживает ВТБ.

«Создание и развитие Всероссийского юношеского симфонического оркестра уже 14 лет назад, стало для меня одним из главных достижений жизни. Очень важно, что это коллектив не замкнутый: каждые 2 года мы проводим большой национальный отбор, слушаем ребят от 10 до 22 лет», – рассказал Юрий Башмет, основатель, художественный руководитель и главный дирижер оркестра.

Старший вице-президент банка Наталья Кочнева добавила: «Такие инициативы приумножают достижения русской музыкальной школы. Уверены, что конкурс откроет новые имена и создаст площадку для раскрытия их потенциала».

Завершится отбор в середине июля финальным прослушиваем в Москве.