122 работника аппарата управления АО «Транснефть – Сибирь» приняли участие в донорской акции, сдав 55 л крови и ее компонентов. Полученная кровь после исследований будет направлена в медицинские учреждения для оперативной помощи больным.

Мероприятие состоялось в г. Тюмени в преддверии Национального дня донора. Медицинское сопровождение осуществлялось специалистами выездной бригады Тюменской областной станции переливания крови. В ходе акции действовали необходимые санитарные требования, использовались средства индивидуальной защиты.

Многие добровольцы сдавали кровь уже не в первый раз. Среди участников акции были те, кто решил стать частью донорского движения предприятия впервые. «Донором стал недавно, с удовольствием прохожу процедуру. Я считаю, что донация положительно влияет на здоровье. Надеюсь, моя кровь кому-то поможет вернуться к жизни или продлить ее», – рассказал волонтер аппарата управления АО «Транснефть – Сибирь» Ринат Анваров.

АО «Транснефть – Сибирь» регулярно проводит добровольческие мероприятия по сбору крови среди работников в регионах ведения производственной деятельности. Всего с 2022 года в донорских акциях приняли участие более 500 сотрудников. Общий объем донации составил свыше 225 л крови и ее компонентов.