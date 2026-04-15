Каждый третий кредит наличными в России сегодня приходится на ремонт и строительство. Это также самая популярная цель и у югорчан. Далее в среднем по стране каждый пятый случай кредитования приходится на рефинансирование ранее оформленных кредитов. Покупка автомобиля и оплата медицинских услуг — каждая десятая сделка. А замыкают пятерку топ-целей траты на отпуск. Такие данные получили в ВТБ.

Мужчины чаще берут кредиты на ремонт, строительство и покупку автомобиля. Женщины, напротив, в 1,5 раза чаще оформляют займы на медицинские услуги и отпуск. Семейных людей среди заемщиков оказалось в 2 раза больше, чем холостых.

Алексей Охорзин из банка отмечает: «В текущем году наблюдаем восстановление спроса на кредиты наличными на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России и последовательного снижения ставок. При этом заемщики демонстрируют более осознанный подход: потребительское кредитование становится инструментом долгосрочных вложений – в жилье, транспорт, здоровье».