Китайские компании ищут возможности выхода на тюменский рынок

На площадке Инвестиционного агентства Тюменской области прошла рабочая встреча с делегацией китайского бизнеса. Стороны обсудили возможности выхода китайских компаний на рынок региона. Генеральный директор агентства Николай Пуртов представил потенциал области и ключевые направления для партнерства.

В числе ключевых инициатив – открытие в Тюменской области представительства, которое может стать базовой площадкой для развития деловых связей и продвижения продукции. Отдельное внимание уделили участию китайских партнеров в Тюменском промышленно-энергетическом форуме (TNF), который пройдет в сентябре. Площадка TNF рассматривается как инструмент для установления прямых контактов с бизнесом и проработки совместных проектов.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимный интерес к развитию сотрудничества и договорились продолжить работу по конкретизации совместных инициатив.

Тюменская область активно развивает связи с Китаем. В январе 2026 года Тюмень с трехдневным визитом посетил Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн. На встречах с губернатором Александром Моором и главой Тюмени Максимом Афанасьевым обсуждались участие китайских компаний в TNF, развитие прямого авиасообщения между Тюменью и Пекином, а также укрепление связей.

Ранее, в марте 2026 года, Торгово-промышленная палата Тюменской области и ТПП по машиностроению и электротехнике района высоких технологий города Сучжоу подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Кроме того, нефтегазовый кластер региона заключил соглашение с Китайским комитетом содействия развитию международной торговле района Дуньин, в рамках которого TNF определен основной площадкой для развития взаимодействия.