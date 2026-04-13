Современный маммограф начал работу в Аромашевской районной больнице

В Аромашевской районной больнице (филиал Областной больницы №11) с 25 марта начал работу современный маммограф. Аппарат закуплен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Его ключевые особенности – высокая точность и сниженная лучевая нагрузка, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

За две недели на новом оборудовании провели 280 исследований. Врачи выявили различные патологии – от кист до образований, требующих дополнительного обследования.

«Запуск маммографа – серьезный прорыв для нашего филиала. Маммография может спасти жизнь: ранняя диагностика многократно повышает шансы на излечение», – отметил главный врач Областной больницы №11 Павел Грибанов.

Своевременное обследование позволяет выявить опасные изменения на ранних стадиях (опухоли размером 5-10 мм) и снижает смертность от рака молочной железы на 20-30 процентов. Согласно рекомендациям Минздрава РФ, женщинам в возрасте 35-40 лет необходимо пройти маммографию однократно, в 40-50 лет – раз в два года, после 50 лет – ежегодно.

Напомним, что Аромашевский район – не единственная территория, где модернизируют первичное звено здравоохранения. Ранее в рамках проекта «Здоровое село» мобильная бригада высококвалифицированных специалистов из Тюмени осмотрела более 1700 жителей округа, выявив 109 заболеваний, включая восемь подозрений на злокачественные новообразования. Также в Тюменской области продолжается обновление медицинской инфраструктуры.