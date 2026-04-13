С 1 июня 2026 года в России начнут принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату

Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату с 1 июня 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Подать заявление смогут семьи, в которых родители и дети являются гражданами России и постоянно проживают на территории страны.

В фонде уточнили, что право на выплату смогут получить оба родителя, если они считаются налоговыми резидентами России и уплатили НДФЛ в году, который предшествовал обращению.

Право на меру поддержки будут определять по итогам комплексной оценки нуждаемости. Для получения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе, а имущество семьи должно соответствовать установленным критериям.

Механизм новой выплаты предполагает, что в течение года налог с доходов родителей удерживается в полном объеме. Затем по итогам года его пересчитают по сниженной ставке 6% и вернут разницу.

Обратиться за выплатой можно будет через портал Госуслуг, в клиентских службах Социального фонда и в многофункциональных центрах. При этом новая выплата не отменяет право семьи на другие пособия и меры социальной поддержки.