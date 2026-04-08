В Тобольске на площади Победы установят монумент в память об участниках СВО

В Тобольске появится памятник участникам специальной военной операции. С инициативой установки монумента на площади Победы к губернатору Александру Моору обратился председатель городского Совета ветеранов Владимир Габрусь.

Идея родилась после общения с жителями и членами семей погибших защитников. Губернатор инициативу поддержал. Уже заключен договор со скульптором, создана экспертная группа. Работы планируют завершить в 2026 году.

Напомним, в Тюменской области уделяют большое внимание увековечению памяти военнослужащих. Ранее сообщалось, что в селе Маранка Ярковского округа установят памятник героям Великой Отечественной войны. Кроме того, в регионе реализуется патриотическая кампания, в рамках которой на фасадах зданий появляются муралы, посвященные героям.

Кроме того, во время личного приема губернатора принято решение обустроить дворовую территорию на улице Семена Ремезова в Тобольске.

«Галина Петровна Кардашова обратилась с просьбой привести в порядок двор многоквартирного дома. Дал поручение провести работы. Отремонтируем автомобильный проезд, обустроим тротуары, ливневую канализацию, установим ограждения. Для ребятишек построим площадку, чтобы она стала местом притяжения детворы», – рассказал Александр Моор.