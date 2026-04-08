Тюменская область сохраняет лидирующие позиции в сфере туризма. Регион вошел в десятку лучших по количеству гостей за первые два месяца 2026 года по данным Росстата. Об этом сообщили заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников.

«Наш регион только за новогодние праздники посетило около 250 тысяч человек. Неизменно интерес вызывают Тобольск и наши горячие минеральные источники. В планах – совершенствовать инфраструктуру для тех туристов, которые предпочитают автопутешествия», – отметил губернатор Александр Моор.

Развивать туристическую сферу комплексно помогают инструменты национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Напомним, по итогам 2025 года Тюменскую область посетили более 4 миллионов человек. За новогодние каникулы 2026 года регион принял около 250 тысяч гостей – это больше, чем годом ранее. Туристы приезжали из 23 регионов страны – от Москвы и Санкт-Петербурга до Урала и Сибири. Традиционно высоким спросом пользовались термальные источники, а также культурно-исторические площадки: поток в Тобольский музей-заповедник в праздничные дни вырос более чем в два раза.