Ученые заявили о более сильной связи доходов и ощущения счастья

Деньги все сильнее связаны с ощущением счастья и удовлетворенности жизнью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование профессора Университета штата Калифорния в Сан-Диего Джин Твенге. Она проанализировала данные почти 40 тысяч американцев за полвека и пришла к выводу, что доход влияет на восприятие благополучия заметнее, чем считалось раньше.

Как отмечает издание, это исследование пересматривает выводы ряда более ранних работ. В частности, в 2010 году Дэниел Канеман и Ангус Дитон оценивали «потолок» счастья в 75 тысяч долларов в год, после которого дальнейший рост дохода якобы почти не повышает удовлетворенность жизнью. Более свежие исследования показывают, что со временем эта зависимость стала сильнее.

Одной из причин такой зависимости авторы называют усилившееся неравенство. По данным, приведенным в публикации, за последние 30-50 лет жилье, образование и медицина дорожали быстрее доходов, из-за чего людям со скромными заработками стало сложнее обеспечивать семью и делать накопления.

Низкие доходы, как отмечается в исследовании, связаны с худшим здоровьем, более короткой жизнью и высоким уровнем стресса. При этом работает и обратная зависимость: более счастливые и удовлетворенные люди чаще добиваются успеха в карьере и увеличивают доход.

Отдельно исследователи подчеркивают значение сбережений. По данным работы 2020 года, наличие хотя бы 500 долларов на счете может повышать удовлетворенность жизнью примерно на 15%.

Напомним, что в июне-июле 2025 года среднему россиянину для счастья было нужно 257 тысяч рублей в месяц. При этом среднемесячная зарплата по итогам 2025 года составила 100 360 рублей, что на 13,5% выше уровня 2024 года.