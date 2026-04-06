В Ханты-Мансийске завершился XIII Югорский лыжный марафон. В этом году на него зарегистрировались 3911 участников из 52 регионов России, а также гости из Беларуси и Казахстана. Призовой фонд от ВТБ составил 2,5 млн рублей.



Первый день стал удачным для Дмитрия Баграшова. Спортсмен победил в гонке свободным стилем на 50 км с результатом 1:59:50 — лишь на минуту больше рекорда олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Блистал Дмитрий на пьедестале и в воскресенье, в «классике» он стал бронзовым призером. А золото — у Евгения Цепкова.

«В этом году мероприятие в очередной раз подтвердило статус одного из ключевых спортивных событий страны, собрав тысячи участников и болельщиков со всей России – это показатель доверия спортсменов и зрителей. Особенно ценно, что в условиях, когда в других регионах соревнования отменялись из-за погодных аномалий, Югра в начале апреля смогла обеспечить условия для гонки профессиональных спортсменов и любителей», – отметил вице-президент, управляющий банка в ХМАО — Югре Виталий Мосунов.

Среди женщин в субботу победа досталась биатлонистке Ирине Казакевич, а во второй день соревнований — Лилии Васильевой. Победители в свободном стиле получили по 400 тыс. рублей, серебряные призеры — 200 тыс., бронзовые — 100 тыс. В классической гонке призовые составили 150 тыс., 100 тыс. и 50 тыс. рублей.