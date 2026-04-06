Россия и Саудовская Аравия введут безвизовый режим с 11 мая

Россия и Саудовская Аравия с 11 мая запускают безвизовый режим. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу МИД России. Новые правила позволят гражданам двух стран въезжать без визы при соблюдении ряда условий.

Россияне смогут находиться в Саудовской Аравии без визы не более 90 дней в год — как непрерывно, так и суммарно. При этом цель поездки не должна быть связана с работой, учебой или постоянным проживанием в королевстве. Такие же условия будут действовать и для граждан Саудовской Аравии при поездках в Россию.

В МИД России отдельно уточнили, что для совершения хаджа или умры россиянам по-прежнему потребуется виза.

Соглашение об отмене визового режима стороны подписали 1 декабря в Эр-Рияде. Сейчас для поездки в Саудовскую Аравию гражданам России необходимо оформлять электронную визу или визу по прибытии. Оба варианта позволяют находиться в стране до 180 дней в год, но не более 90 дней за одну поездку.