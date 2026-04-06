Данные о добыче нефти и газа в России решили оставить закрытыми еще на год

Правительство России продлило приостановку публикации статистики по добыче нефти и газа до 1 апреля 2027 года. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовых актов.

Речь идет о данных Росстата − не будут публиковаться ежемесячные, ежеквартальные и годовые показатели по добыче нефти, газа и газового конденсата, а также сведения о производстве нефтепродуктов.

Изначально ограничения ввели в апреле 2023 года. Тогда предполагалось, что они будут действовать до 1 апреля 2024 года. Позднее срок уже продлевали, теперь его вновь увеличили еще на год.

Правовая возможность для таких решений появилась после принятия в феврале 2023 года закона, позволяющего правительству временно приостанавливать публикацию официальной статистики. После этого Росстат исключил соответствующие данные из отчетности уже за март и первый квартал того же года.

Напоминаем, ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что при нынешнем уровне добычи запасов нефти в России хватит на 62 года. Об этом он сообщил на открытой встрече со студентами в образовательном центре «Сириус», пишет РБК.

По данным презентации, которую представил Новак, доказанные запасы нефти в России оцениваются в 15 млрд тонн, еще 31 млрд тонн − предварительные, включая ресурсы, не подготовленные к добыче. По российским оценкам, больше запасов только у Ирака, Ирана и Саудовской Аравии − 19,6, 21,7 и 40,9 млрд тонн соответственно. При этом обеспеченность этих стран нефтью составляет 95, 133 и 90 лет.