Павел Дуров заявил, что Telegram продолжит адаптироваться к ограничениям в России

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что команда мессенджера продолжит адаптироваться к условиям работы в России на фоне блокировок и ограничений. Об этом сообщает lenta.ru. По словам Дурова, сервисом ежедневно пользуются 65 миллионов россиян, а 50 миллионов из них каждый день отправляют сообщения.

Он также отметил, что попытки блокировки Telegram привели к сбоям в работе российских банков. «Теперь вся нация мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения. С нашей стороны мы будем продолжать адаптироваться — делая трафик Telegram еще труднее для обнаружения и блокировки», — заявил Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Ранее специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев, как пишет издание, назвал единственный способ полного отключения Telegram в России. По его мнению, для этого потребуется полностью отключить интернет.