Тюменский опыт привлечения инвестиций в ЖКХ изучают в Совете Федерации

Опыт Тюменской области по привлечению инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства представили в Совете Федерации. Об инициативах, реализуемых на территории региона, сенаторам рассказал заместитель губернатора Павел Перевалов.

В настоящий момент в субъекте инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций предусматривают строительство и реконструкцию более 1000 коммунальных объектов.

«В 2026 году в регионе реализуется 39 концессионных соглашений в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения. В рамках заключенных концессионных соглашений утверждена и реализуется 31 инвестиционная программа. Общий объем инвестиций в рамках указанных программ составит 103 млрд рублей», – подчеркнул заместитель губернатора.

Опыт и предложения Тюменской области будут учтены при разработке нормативной документации на федеральном уровне.

Напомним, что в 2025 году в регионе заключили ряд концессионных соглашений. Благодаря этому механизму в отрасли обновляют сети, строят очистные сооружения и модернизируют коммунальную инфраструктуру. Так, в Тюмени за восемь лет модернизировали и построили 341 километр сетей водоснабжения и 227 километров сетей водоотведения. Количество отключений сократилось более чем в два раза.