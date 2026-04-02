Начинающие бизнесмены Тюменской области получили поддержку на 340 млн рублей

В Тюменской области подвели итоги работы гарантийного фонда Инвестиционного агентства за первый квартал 2026 года. С начала года выдано 46 поручительств на общую сумму 343,7 миллиона рублей. Это обеспечило объем финансирования для малого и среднего бизнеса и самозанятых – кредиты, микрозаймы и банковские гарантии – на сумму 756,4 миллиона рублей. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Гарантийный фонд помогает бизнесу получать необходимое финансирование даже при отсутствии достаточного залогового обеспечения. Эти показатели – лучшее подтверждение востребованности такого инструмента поддержки. За цифрами стоят реальные проекты, рабочие места, развитие предпринимательства в регионе», – отметила заместитель генерального директора Инвестиционного агентства, начальник отдела финансовой поддержки Анастасия Филимонова.

Сейчас у фонда заключены соглашения с 22 организациями, включая 19 банков-партнеров, Российский фонд технологического развития, Фонд финансирования предпринимательства и АО «ТАЛК Лизинг».

Всего за 18 лет работы фонд выдал более 1600 поручительств на семь миллиардов рублей, благодаря чему бизнес привлек 21,9 миллиарда рублей кредитов.