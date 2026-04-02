Стоимость посевной кампании в Тюменской области оценили в 9,3 млрд рублей

В Тюменской области завершается подготовка к весенней посевной кампании. Заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов на пресс-конференции сообщил, что готовность машино-тракторного парка составляет 98% по тракторам и 99% по прицепному оборудованию и агрегатам.

«В наличии на сегодня порядка 180 тысяч тонн семенного материала, процент кондиционности сохраняется на уровне прошлого года», – отметил Владимир Чейметов.

Обеспеченность семенами по моркови и свекле составляет 85%, по рапсу – близка к 100%. Посевные площади под технические культуры (рапс, соя, подсолнечник) увеличат на 20 тысяч гектаров. Наличие топлива в регионе составляет 61%, идет накопление дизтоплива, бензина и масел. Обеспеченность средствами защиты семян – 90%, минеральными удобрениями – в полном объеме.

Общая стоимость весенней полевой кампании оценивается в 9,3 миллиарда рублей. «Львиная доля в структуре себестоимости занимает стоимость минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. Как я уже отметил, поставки и накопления идут в плановом режиме. В целом, говоря о готовности, хочу отметить, что за редким исключением муниципалитеты и хозяйственные субъекты уже готовы к проведению», – подчеркнул Владимир Чейметов.