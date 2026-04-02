В Тюменской области ценз оседлости для молодых семей может снизить спрос на новостройки

С 1 апреля 2026 года в Тюменской области начал действовать ценз оседлости для молодых семей при получении субсидий и займов на строительство или покупку жилья за счет областного бюджета. Об этом сообщает РБК Тюмень. Теперь для получения такой поддержки семья должна прожить в регионе не менее пяти лет.

По оценке сертифицированного аналитика-консультанта рынка недвижимости Российской гильдии риэлторов Светланы Молодкиной, это решение может привести к снижению спроса на первичное жилье минимум на 15-20%. Она отметила, что нововведение станет ограничивающим фактором для рынка новостроек.

По словам эксперта, около 40% сделок в регионе приходится на иногородних покупателей. На этом фоне покупательская активность может стать более чувствительной, а доля сделок по льготным программам — сократиться еще сильнее.

Решение о введении нового требования депутаты Тюменской областной думы приняли еще в конце ноября 2025 года. Теперь молодые семьи, недавно переехавшие в регион, не смогут сразу претендовать на бюджетные меры поддержки при покупке или строительстве жилья.

Директор по продажам строительной экосистемы Ксения Билава считает, что пятилетний ценз станет ударом по быстрым продажам для застройщиков, поскольку именно молодые семьи составляют основу спроса в новых микрорайонах. По ее словам, Тюменская область остается одним из лидеров по миграционному притоку, в том числе за счет переезда жителей Севера и соседних регионов.

На этом фоне, как считает Билава, девелоперам придется активнее использовать собственные инструменты продаж — траншевую ипотеку, рассрочки и программы trade-in, чтобы компенсировать выпадение части покупателей, которые больше не смогут рассчитывать на господдержку сразу после переезда.