Тюменским предприятиям дали рекомендации по подготовке к паводку

В Тюменской области в связи с прогнозируемым весенним паводком 2026 года работодателям рекомендовали дополнить коллективные договоры нормами о трудовых гарантиях для сотрудников, которые могут пострадать от стихийного бедствия. Рекомендации подготовила областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Инициаторами внесения изменений в коллективные договоры и локальные акты предприятий могут выступить профсоюзы или представители трудовых коллективов. Документы касаются в первую очередь организаций, расположенных в районах, подверженных подтоплению.

«Проактивный подход не только выполняет законодательные требования, но и демонстрирует высокую социальную ответственность предприятия», – отметили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Напомним, по прогнозам специалистов, в 2026 году уровень воды в реках Иртыш и Ишим ожидается выше нормы. В регионе уже обновили перечень населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления – в него вошли 860 территорий. Для оперативного реагирования подготовлены 210 аварийных бригад, более 900 специалистов и 339 единиц техники. Губернатор Александр Моор поручил главам муниципалитетов проверить состояние гидротехнических сооружений и запасы материальных ресурсов.