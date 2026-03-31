Надо ли ограничивать VPN в России?
Минцифры предложило операторам связи и интернет-компаниям ввести плату за использование VPN. Что думаете?
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение НДС почти не оказало влияния на рост инфляции - «всего 1 процентный пункт». А вот если бы денежно-кредитная политика была более мягкой, инфляция, мол, была бы ого-го. Ваше мнение:

Набиуллина и ЦБ действуют профессионально, легких решений не бывает, но с повышением налогов сделано все правильно 20.2%

Пусть Набиуллина сходит в продуктовый магазин или изучит расчетку за ЖКУ - там такое ого-го, что выть хочется 78.2%

Все равно 1.7%

Всего голосов: 119

Вас беспокоит ухудшение положения малого бизнеса?

Да, я предприниматель 21.9%

Да, я служащий (наемный работник) 52.1%

Нет, я предприниматель 2.7%

Нет, я служащий (наемный работник) 11%

Все равно 12.3%

Всего голосов: 73

На рынок выходит самая крутая Лада Веста. Купите?

С ума сошли? Конечно! 10.8%

С ума сошли? Я же не идиот 61.5%

Мне не нужен автомобиль 27.7%

Всего голосов: 65

Минпросвещения подумывает об ограничении пользования мобильными телефонами для детей определенного возраста - мол, дети слишком уходят в виртуальный мир. Ваше мнение?

Правильно, детей надо вытаскивать из интернета 47.5%

Неправильно, интернет уже стал основой социальной жизни, чиновники сами живут в придуманном ими и оторванном от жизни людей мире 50.8%

Все равно 1.6%

Всего голосов: 61

​В Тюменской области стартовали встречи с молодыми семьями студентов в рамках нацпроекта «Семья»

Студентам ТИУ рассказали о мерах поддержки молодых семей

​В Тюменской области стартовали встречи с молодыми семьями студентов в рамках нацпроекта «Семья»
vk.com/dsr72

В Тюменской области стартовала серия встреч экспертов с молодыми семьями студентов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений. Мероприятия организованы департаментом социального развития региона в рамках национального проекта «Семья».

Первая встреча прошла в Тюменском индустриальном университете. В ней приняли участие около 100 студентов и молодых преподавателей, которые уже создали семьи или только планируют это сделать. Эксперты региональных департаментов социального развития и образования и науки рассказали о федеральных и региональных мерах поддержки, возможностях дошкольного образования.

«Поддержка семьи – это не только региональные и федеральные выплаты, это здоровье, дошкольное и школьное образование, жилищные условия, возможности для развития», – отметила начальник управления делами департамента социального развития Венера Хусаинова.

В регионе к системе поддержки семей подключились 11 органов исполнительной власти и все муниципальные образования. Активно участвуют и некоммерческие организации: в 2025 году 13 проектов получили гранты губернатора на сумму более 12 млн рублей.

Особое внимание уделили корпоративной демографии – новому направлению государственной политики. В Тюменской области к Корпоративному демографическому стандарту уже присоединились более тысячи организаций и предприятий.

В ТИУ, где сейчас учатся 115 семейных студентов и работают более 300 семейных сотрудников в возрасте до 40 лет, создана комплексная система поддержки. В январе этого года в вузе открылась комната матери и ребенка. Она расположена в здании спорткомплекса «Зодчий» и рассчитана на единовременное пребывание 10 детей в возрасте от 3 до 7 лет на период до 4 часов.


31 марта в 11:39, просмотров: 61, комментариев: 0
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Доктор, у меня это. Сахарный диабет // ONLINE 1208
  2. Минцифры готовит новые ограничения против VPN-сервисов 441
  3. Власти Сургута подняли размер поддержки производственного бизнеса в два раза 431
  4. ​В России могут ввести плату за использование VPN 402
  5. Власти Югры помогут «Корпорации СТС» достроить полигон ТКО, который должен был появиться три года назад 391
  6. Миллиардер предложил россиянам работать шесть дней в неделю по 12 часов 388
  7. Эндокринолог: в Сургуте ежегодно растет число пациентов с сахарным диабетом 377
  8. ​Рост социальных пенсий, усиление контроля за тарифами ЖКХ и расширение полномочий ФСБ: что изменится в апреле 349
  9. Югра снизила темпы ввода жилья и опустилась на 61 место в федеральном рейтинге 349
  10. ​Что изменится для водителей с 1 апреля // КАРТОЧКИ 348
  1. На стрельбище неожиданно нашлись деньги. Почему такие чудеса не случаются с другими, более приоритетными проектами? 1477
  2. ​«Самолет» занимался обналом. До НТЦ Сургута может не долететь 1436
  3. Повышение НДС привело к росту цен всего на 1% — ЦБ 1311
  4. На апелляции суд смягчил наказание для обвиненной в доведении до самоубийства медсестры Травмцентра Сургута 1299
  5. ​Губернатор Югры отметил роль «Сибпромстроя» в строительстве жилья 1257
  6. Бывшая сургутская чиновница получила высокую награду от президента России 1237
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 марта? // АФИША 1230
  8. Доктор, у меня это. Сахарный диабет // ONLINE 1208
  9. Сургутяне получат больше прямых рейсов на юг — аэропорт переходит на летнее расписание 1200
  10. В Тюмени прокуратура требует вернуть в госсобственность проданный недавно завод «Бенат». А что с АВС в Сургуте? 1183
  1. Первый канал рассказал всей стране о Сургуте в новом выпуске тревел-шоу 9201
  2. Цветы с топором 7590
  3. ​Медицина для правильных 7083
  4. ​Новые сроки оплаты ЖКХ, борьба с мошенниками, блокировка сайтов: что изменится в марте 5262
  5. ​В Сургуте на пяти улицах отключат свет с 2 по 6 марта 3706
  6. На волнах моей памяти 3643
  7. К середине марта в Югре ожидается потепление почти до нуля 3632
  8. ​Вопрос на послезавтра 3509
  9. ​На волнах моей памяти 3471
  10. Курсы целомудрия 3378

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

