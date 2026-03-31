Тюменская область заняла третье место в рейтинге цифровизации госзакупок

Тюменская область заняла третье место в национальном рейтинге цифровизации госзакупок по итогам 2025 года. Исследование провела ассоциация «РОСТ», объединяющая организации и специалистов в сфере государственных и муниципальных закупок из более чем 60 регионов.

«Созданное и непрерывно развиваемое сегодня единое информационное пространство в сфере закупок Тюменской области способствует повышению открытости, прозрачности и доступности всех этапов закупочных процедур, обеспечивая их общую эффективность для региона», – подчеркнули в управлении государственных закупок Тюменской области.

Рейтинг оценивает развитие цифровых систем, обеспечивающих автоматизацию всех этапов закупок – от планирования до исполнения контрактов, а также повышающих прозрачность и эффективность закупочных процедур.

Высокое место Тюменской области обусловлено системной работой по развитию региональной инфраструктуры в сфере закупок. С 2008 года в регионе функционирует информационная система «АЦК-Госзаказ». В 2012 году внедрена централизованная платформа на ее базе для 25 муниципальных образований области. В 2018 году зарегистрирована Региональная муниципальная информационная система (РМИС).

С 2020 года по поручению губернатора в РМИС настроен модуль для проведения закупок по 223 Федеральному закону.