В Тюмени обсудили развитие деревянного домостроения на всероссийской конференции «Код сборки»

В Тюмени прошла II Всероссийская конференция по модульным технологиям и малоэтажному строительству «Код сборки». Участники из разных регионов страны обсудили развитие деревянного домостроения и современные строительные решения. Одним из спикеров выступил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

В своем выступлении он отметил, что регион располагает значительным лесным ресурсом, который сегодня используется не в полной мере и может стать основой для развития строительной отрасли.

«Дерево — экологичный материал, который исторически широко применялся в домостроении. Сегодня интерес к нему возвращается, и у Тюменской области есть хорошие перспективы в этом направлении», – подчеркнул Леонид Остроумов.

По его словам, лесной фонд региона позволяет развивать как крупные деревообрабатывающие производства, так и малый бизнес. При этом важную роль играет выстраивание кооперации внутри отрасли – от заготовки древесины до строительства готовых объектов. Один из примеров такой связки – когда тюменские предприятия заготавливают древесину, перерабатывают ее и используют для строительства домов, в том числе для туристической инфраструктуры.

В Тюменской области это направление развивается системно – в том числе через создание лесопромышленного кластера, который объединяет арендаторов лесных участков, лесоперерабатывающие предприятия и домостроительные компании. Такое взаимодействие позволяет выстраивать полную производственную цепочку, расширять рынок сбыта и внедрять современные технологии деревянного домостроения.