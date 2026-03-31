В Тюмени отремонтируют 4,5 километра улицы Широтной

В Тюменской области в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют дороги, ведущие к медицинским учреждениям. В нормативное состояние приведут два участка, рассказали в Главном управлении строительства региона.

Первый – дорога Ожогино – Патрушево в Тюменском округе протяженностью около 800 метров. Она ведет к Федеральному центру нейрохирургии, Областной клинической больнице №1, Радиологическому центру и другим медучреждениям. Второй – участок улицы Широтной в Тюмени протяженностью порядка 4,5 километра. Эта магистраль ведет к Городской поликлинике №17.

Всего в 2026 году по нацпроекту в регионе приведут в порядок около 110 километров дорог. Из них более 97 километров – региональные и межмуниципальные трассы, 12,5 километра – дороги местного значения.

Напомним, в Тюменской области запущен в работу асфальтобетонный завод. Первые 16 тонн асфальта направили на ямочный ремонт трасс Тюмени. На заводе сформирован запас инертных материалов – 90 тысяч тонн щебня, песка и битума завезено для производства смесей. Асфальт изготавливают по 10 рецептам в зависимости от категории дороги.