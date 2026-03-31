Минцифры России обсуждает новые меры против VPN и обхода блокировок

Минцифры России прорабатывает пакет мер по борьбе со средствами обхода блокировок, включая VPN. Об этом сообщают РБК и Forbes.

Как следует из материала, одной из мер может стать отключение с 1 апреля возможности пополнять Apple ID со счета мобильного телефона для абонентов операторов «большой четверки» — МТС, «МегаФона», T2 и «ВымпелКома». По словам источников на телеком-рынке, одной из причин такого шага называли попытку помешать оплате VPN-сервисов. При этом уже вечером 30 марта МТС и «Билайн» начали рассылать пользователям сообщения с рекомендацией пополнить кошелек Apple ID.

Еще одно обсуждаемое решение касается операторов связи. На совещании, по данным источников, министр цифрового развития Максут Шадаев попросил их до 1 мая ввести плату за потребление свыше 15 Гб международного трафика в месяц.

Кроме того, как пишет Forbes, крупнейшим цифровым платформам, среди которых VK, Ozon, «Авито», Wildberries и «Яндекс», предложили ограничить доступ к своим сервисам пользователям с включенным VPN. Тем площадкам, которые не исполнят это требование, может грозить исключение из так называемых белых списков — перечня сайтов и приложений, доступных даже при отключении мобильного интернета.

В материале также говорится, что министр не исключил введение штрафов за использование средств обхода блокировок, хотя выразил надежду, что до этого не дойдет. При этом еще на прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявлял, что запреты и штрафы за использование VPN не обсуждаются и не планируются.

Отдельно в тексте упоминается, что обсуждение новых инициатив прошло накануне предполагаемой даты ограничений в отношении Telegram. Ранее источники РБК в профильных ведомствах называли первыми числами апреля возможный срок введения таких мер. В материале также напоминается, что с августа прошлого года Роскомнадзор заблокировал в Telegram и WhatsApp аудио- и видеозвонки, а с середины февраля начал замедлять работу Telegram в России. Позже ФАС заявила о незаконности размещения рекламы в Telegram из-за ограниченного доступа к сервису, однако затем уточнила, что до конца 2026 года будет действовать переходный период без привлечения к ответственности.