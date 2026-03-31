Эксперт объяснила, какие переводы между физлицами могут вызвать подозрения у банков

В России нет установленного законом лимита на сумму банковских переводов между физическими лицами, однако отдельные операции могут привлечь внимание банков. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлию Мягкову. По ее словам, чаще всего вопросы у банков вызывают нетипичные операции и резкое изменение привычного характера переводов.

Как пояснила эксперт, подозрения может вызвать большое количество переводов разным получателям, а также суммы, которые заметно отличаются от обычного оборота по карте. При этом прямых законодательных ограничений на переводы между гражданами нет.

В то же время в Системе быстрых платежей действуют технические лимиты. До 1 млн рублей можно перевести себе за одну операцию, а другим людям — до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии.

Юлия Мягкова также напомнила, что банки вправе устанавливать собственные ограничения и обязаны передавать сведения о подозрительных операциях в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями 115-ФЗ.

Чтобы снизить риск дополнительных вопросов, эксперт советует переводить крупные суммы с дебетовых карт, указывать назначение платежа, например «подарок» или «помощь родственнику», и не дробить большие суммы на множество мелких переводов за короткое время.

При этом, если операции соответствуют обычному финансовому поведению клиента, поводов для беспокойства нет. Ранее также сообщалось, что банки могут блокировать карты из-за резкой смены геолокации, нетипичных операций и рискованных покупок.