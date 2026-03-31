Бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю с 12-часовыми сменами. Об этом сообщает Газета.Ru. По его мнению, такая мера нужна, чтобы страна быстрее прошла через тяжелую трансформацию экономики.

Как пишет издание, Дерипаска заявил в своем Telegram, что с этого года мир изменился не только для России, а сам кризис связан с переходом от глобальных возможностей к региональным, сопровождающимся различными ограничениями.

По словам предпринимателя, у страны не так много ресурсов, и главный из них связан с умением людей мобилизоваться в трудный период и работать больше. Он считает, что переход на график «с восьми до восьми», включая субботу, позволит быстрее пройти этот этап.

Инициативу поддержал бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. При этом он отметил, что в таком случае работникам необходимо обеспечить компенсацию и максимум возможностей для восстановления.