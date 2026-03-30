Минцифры обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона

Минцифры обсуждает возможность приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на РИА Новости и источник в правительстве. По данным агентства, в министерстве считают, что такая мера может подтолкнуть компанию к возвращению российских сервисов в App Store.

Собеседник РИА Новости заявил, что временные ограничения со стороны операторов также могут заставить Apple исполнять российское законодательство. По его словам, расчет идет на то, что упущенная выгода для компании окажется слишком большой.

Источник напомнил, что с 2022 года Apple удалила множество российских приложений, не исполняет решение ФАС об «окне выбора» поисковой системы по умолчанию на устройствах с iOS в России, не выполняет требование об установке RuStore и ограничивает альтернативные способы оплаты.

Ранее, 16 марта, Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей. Компанию признали виновной в несоблюдении требований по удалению запрещенного в России контента.