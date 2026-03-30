Gloria Jeans планирует сократить сеть магазинов в 2026 году

В 2026 году ретейлер Gloria Jeans может закрыть около 150 магазинов в разных регионах России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости и в торговой отрасли.

По данным собеседников издания, компания намерена отказаться от наименее эффективных точек и будет делать это постепенно. Закрытия, как ожидается, будут происходить по мере истечения договоров аренды, чтобы избежать дополнительных затрат на их досрочное расторжение.

О планах по оптимизации сети также известно источникам на рекламном рынке и в ритейле. При этом точное количество закрываемых магазинов может варьироваться ‒ обсуждается диапазон от 150 до 200 точек.

Как отмечают участники рынка, Gloria Jeans уже несколько лет сокращает количество своих магазинов. Если в 2023 году сеть насчитывала 683 точки, то к концу 2025 года ‒ 574. Ранее сообщалось, что за неполные два года компания закрыла около 100 магазинов. В 2026 году темпы оптимизации могут ускориться из-за текущей ситуации на рынке.

Магазин одежды, обуви и аксессуаров Gloria Jeans впервые открылась в Сургуте в марте 2011 года ‒ в ТЦ «Аура». В ТЦ «Сити-Молл» магазин начал работу 9 декабря 2012 года.

Редакция СИА-ПРЕСС направила официальный запрос в компанию для уточнения информации о возможном закрытии магазинов в Югре и Сургуте. На момент публикации ответ не поступил.