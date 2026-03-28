Россиянам объяснили, когда выгоднее брать отпуск в 2026 году

Самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет июль. В этом месяце выплаты будут максимальными, рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Также выгодными месяцами считаются апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. В мае и феврале, наоборот, можно потерять в деньгах. Причина – в разном количестве рабочих дней. Оклад остается одинаковым, но стоимость одного рабочего дня в «коротких» месяцах выше, поэтому брать отпуск в них менее выгодно.

При этом май может быть удобен для тех, кто хочет продлить праздники. Например, если взять отпуск между майскими праздниками, можно увеличить общий период отдыха, но с финансовой точки зрения это будет менее выгодно.