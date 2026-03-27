В Госдуме предложили увеличить номинал «Пушкинской карты» до 20 тысяч рублей

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить номинал «Пушкинской карты» с нынешних 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС. По словам депутата, «номинал карты надо повышать до 20 тыс. рублей. Четырехкратная индексация позволит нивелировать рост цен на билеты в театры, музеи и кино».

Миронов напомнил, что «Пушкинская карта» появилась в 2021 году, и с тех пор ее номинал не менялся. Он также считает, что программу нужно сделать накопительной, чтобы деньги не сгорали в конце года.

По его мнению, такая мера особенно важна для жителей городов, где не так часто проходят крупные культурные события. «Не в каждом же городе постоянно проходят знаковые культурные мероприятия, которые могут заинтересовать молодежь. Соответственно, использование средств "Пушкинской карты" должно стать бессрочным, чтобы молодые люди могли их потратить во время поездок по России», — заключил он.