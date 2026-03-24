Состоялось первое заседание Общественной палаты Тюменской области пятого созыва

В Тюмени прошло первое заседание Общественной палаты Тюменской области пятого созыва. В новый состав вошли жители региона разных поколений, представители общественных и религиозных организаций, а также участники специальной военной операции. Обновление составило более трети состава.

В мероприятии принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона поздравил с избранием председателя палаты Геннадия Чеботарева. «Главная задача Общественной палаты – быть мостом между людьми и властью: следить за работой госорганов, поддерживать полезные инициативы, согласовывать интересы разных групп населения».

На заседании обсудили ключевые направления работы: поддержку участников СВО и их семей, общественный контроль за проведением выборов, гуманитарную помощь новым регионам страны, а также развитие общественной жизни в рамках Года единства народов России.

«Пожелал членам Общественной палаты успехов в их многогранной и нужной для региона деятельности», – отметил губернатора на личной странице в социальной сети.