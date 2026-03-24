Российские предприниматели фиксируют падение выручки и рост нагрузки

В 2026 году ситуация в российском бизнесе резко ухудшилась: об этом заявили 95% предпринимателей. Более 75% говорят о значительных осложнениях, следует из опроса, проведенного «Опорой России».

Исследование охватило почти 3,5 тысячи предпринимателей из 86 регионов – в основном представителей малого и микробизнеса, а также ИП и самозанятых.

По итогам 2025 года около 45% предпринимателей не получили прибыль или работали в убыток, положительные финансовые результаты показали лишь 55% бизнесменов.

Одной из ключевых причин ухудшения стали изменения налоговой системы. С 2026 года для бизнеса на упрощенной системе налогообложения существенно снизили лимит доходов – с 60 млн до 20 млн рублей, после которого возникает обязанность платить НДС. В дальнейшем порог будет снижаться еще больше.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин отметил, что в таких условиях бизнес вынужден снижать издержки – в том числе за счет сокращения персонала и производственных расходов.

Уже сейчас около 5,5% предпринимателей заявили о фактическом прекращении деятельности. При этом полностью уверены в продолжении бизнеса только 23,7% опрошенных, а 18,2% оценивают свои шансы продолжать работу не более чем в 30%.

В ответ на рост нагрузки 82,7% участников опроса повысили цены на товары и услуги. Также бизнес сокращает расходы, оптимизирует штат сотрудников и переходит на более дешевые материалы и услуги.

Однако полностью компенсировать рост издержек не удается. О повышении стоимости сырья, комплектующих и услуг поставщиков сообщили 91,4% респондентов, при этом лишь 7,6% предпринимателей заявили, что смогли сохранить рентабельность бизнеса за счет повышения цен.

На этом фоне часть предпринимателей рассматривает или уже использует схемы дробления бизнеса. О практическом применении таких методов сообщили 3,6% опрошенных, еще 19,6% задумываются об этом.

Наиболее сложная ситуация складывается в отдельных отраслях. Сильнее всего падение спроса в начале 2026 года отметили:

бьюти-индустрия – 80,2%;

стоматология – 79,5%;

техническое обслуживание и ремонт автотранспорта – 75,9%.

Снижение рентабельности чаще всего фиксируют: