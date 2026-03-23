Врачи выявили 109 заболеваний во время выездной проверки в Аромашевском округе

В Аромашевском округе завершила работу мобильная бригада высококвалифицированных специалистов из Тюмени. С 16 по 21 марта в рамках проекта «Здоровое село» врачи осмотрели более 1700 жителей, рассказали в департамента здравоохранения Тюменской области.

Результаты обследований показали, насколько востребована такая помощь. Медики выявили 109 заболеваний, включая восемь подозрений на злокачественные новообразования и 44 случая болезней системы кровообращения. Корректировка лечения потребовалась 839 пациентам – почти половине всех осмотренных. На дообследование направили 374 человека, на коронароангиографию – 30. В экстренном порядке госпитализировали трех человек, в плановом – 23.

Врачи также провели 64 флюорографии и маммографии, 318 исследований УЗИ сердца, сосудов шеи и нижних конечностей, 423 исследования органов брюшной полости.

«Главная цель проекта "Здоровое село" – сделать качественную узкопрофильную медицину доступной даже для самых отдаленных территорий. Итоги работы в Аромашевском округе подтверждают: такие выезды жизненно необходимы. Своевременное обнаружение угроз – это спасенные жизни», – отметил главный врач Областной больницы №11 Павел Грибанов.

Особое внимание уделили участникам специальной военной операции и их семьям. Врачи проверили здоровье двух демобилизованных бойцов и 37 членов семей военнослужащих.