Россияне стали чаще тревожиться из-за роста цен и кризиса

К февралю 2026 года у 31% россиян зафиксировали высокий уровень тревожно-депрессивной симптоматики. Об этом говорится в квартальном прогнозе ВВП Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Анализ подготовлен совместно с Институтом психологии РАН.

По данным мониторинга, в конце 2025 года тревожность и депрессивные состояния у россиян немного снизились после осеннего всплеска, однако к февралю снова пошли вверх – прежде всего у старших поколений. При этом среди молодежи 18-24 лет показатели тревоги и депрессии, наоборот, снизились.

«Доля респондентов, отмечающих у себя симптомы депрессии, составила 42%, а 27% указывают на симптомы трудноуправляемой тревоги. Высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для 31% россиян», – говорится в сообщении.

Этот показатель во многом связан с пессимистичными экономическими ожиданиями, ростом усталости и ослаблением надежд на скорые перемены.

Одновременно усилилась и финансовая тревожность. Если в конце 2025 года тревогу при мысли о своих деньгах испытывали 60% респондентов, то к февралю 2026 года их доля выросла до 66%. Также стали заметно сильнее страхи, связанные с ростом цен и возможным экономическим кризисом.

Так, 84% участников исследования заявили, что боятся роста цен – это на семь процентных пунктов больше, чем осенью 2025 года. Еще 74% опасаются экономического кризиса и спада производства.

Почти половина опрошенных (47%) ожидают ухудшения материального положения своей семьи в ближайший год. Еще 53% считают, что за это время ухудшится и экономическая ситуация в стране. Наиболее оптимистичной по-прежнему остается молодежь 18-24 лет, а самый выраженный экономический пессимизм фиксируется у россиян 25-34 лет, людей с низкими доходами и жителей крупных городов.

Авторы доклада считают, что в 2026 году в России, скорее всего, сохранится сберегательная модель поведения: люди будут чаще откладывать деньги и реже планировать крупные покупки. На это, по их мнению, будут влиять рост цен, снижение чувства контроля над собственной жизнью и общее ощущение затяжной неопределенности.