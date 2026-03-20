В Тюмени открылся Центр компетенций «Бурение на суше»

В Тюменском индустриальном университете начал работу специализированный Центр компетенций «Бурение на суше». Событие, которое заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев назвал знаковым, призвано укрепить позиции региона как нефтегазового технологического хаба.

Тюменская область традиционно считается местом, где создаются технологии для отрасли, рождаются новые сервисные компании и готовятся кадры. Сейчас здесь уже работают два опорных вуза, 15 RND-центров, крупнейший промышленный Нефтегазовый кластер. Новый центр усилит компетенции в бурении – ключевом процессе, от которого зависит эффективность работы месторождений.

«Помимо того, что Центр будет реализовывать программы повышения квалификации и подготовки специалистов для отрасли, он станет дополнительным стимулом для привлечения инвесторов, чей бизнес связан с процессами бурения.», – отметил Андрей Пантелеев.

В этот же день состоялось заседание Попечительского совета ТИУ, который объединил представителей трех субъектов большой Тюменской области, нефтегазовых и промышленных компаний, депутатов. Главная задача – обеспечить отрасль квалифицированными кадрами.