Банк России снизил ключевую ставку до 15 процентов 20 марта

Совет директоров Банка России на заседании 20 марта снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление регулятора. Это уже седьмое подряд снижение ставки в нынешнем цикле смягчения денежно-кредитной политики, который начался в июне 2025 года.

В ЦБ отметили, что после январского ускорения рост цен, как и ожидалось, замедлился. По оценке Банка России, устойчивые показатели текущего роста цен остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год.

При этом регулятор указал на заметный рост неопределенности со стороны внешних условий. В Банке России сообщили, что и дальше будут оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях, исходя из устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Прогноз по инфляции на 2026 год ЦБ сохранил на уровне 4,5-5,5%. Вместе с тем в новом пресс-релизе регулятор не упомянул прежний диапазон средней ключевой ставки на этот год, который ранее составлял 13,5-14,5%.